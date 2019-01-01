اتفاق العراق والأردن على تنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين بنهاية 2021

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب اليوم الخميس اتفاق بلاده والاردن على برنامج زمني لتنفيذ وانجاز الربط الكهربائي بين البلدين بنهاية عام 2021.

وقال وزير الكهرباء العراقي بعد لقائه وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية هالة عادل زواتي في بغداد ان الجانبين اتفقا على أن "تشمل المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق بقدرة 400 كيلوفولت الذي سيربط المنطقة الشرقية في الأردن مع المنطقة الغربية من العراق بطول 300 كيلومتر."

وأضاف أنه بمقتضى الاتفاق "يتحمل الجانبان مسؤولية إنشاء وملكية وإدارة المشروع (كل) داخل حدوده، فضلا عن تحملهما تكلفة أجزاء المشروع الواقعة في أراضيه، حيث سيكون تمويل المشروع من الجانب العراقي من ضمن قرض شركة جنرال الكتريك، حيث سيوفر الخط عند تشغيله الكهرباء لمناطق القائم، والرطبة، وعنة، وراوة في محافظة الانبار" بالعراق.