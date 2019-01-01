الوزراء: أسعار السلع الأساسية لن تشهد أي زيادة بعد ارتفاع أسعار البنزين

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قائلًا: "خلال الاجتماع بث الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بث خبرًا إيجابيا بأن السلع الأساسية لن تشهد أي زيادة، نتيجة تحريك أسعار البنزين".



وأضاق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة، مساء الأربعاء: "وقال إن أسباب هذا إن عندنا مخزون كافي من السلع الاستراتيجية تم تخزينه على مدار الأشهر الماضية، ربما لم نصل إليه في تاريخ مصر".



وتابع: "حاليًا معظم السلع مخزونها الاستراتيجي لـ 6 أشهر وبعض السلع تزيد عن ذلك، والضمانة التانية اللي هتخلي الأسعار في المتناول، هو ما تشهده أسعار صرف العملات الأجنبية من انخفاضات متوالية، وبالتالي لن تزيد أسعار السلع الأساسية".



وترأس، الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات.