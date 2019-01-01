 تدريبات تكتيكية للاعبي الزمالك.. وعمر صلاح يتألق في مران الحراس - بوابة الشروق
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تدريبات تكتيكية للاعبي الزمالك.. وعمر صلاح يتألق في مران الحراس

نديم ناجي
نشر فى : الخميس 11 يوليه 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : الخميس 11 يوليه 2019 - 6:43 م

خاض لاعبو فريق الكرة بنادي الزمالك، الذين شاركوا في ودية دوكسا، أمس الأربعاء، تدريبات خفيفة بناء على قرار خالد جلال، المدير الفني للفريق.

في سياق متصل أدى باقي اللاعبين تدريبات تكتيكية قوية تحت إشراف خالد جلال، شهدت التركيز على العديد الجمل الفنية.

من جانبه ركز أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق على الكرات العرضية فى تدريبات الحراس اليوم، وظهر الحارس عمر صلاح بصورة لافتة للنظر وتألق في التدريبات.

ويستعد الزمالك للقائه الودي غدا الجمعة أمام فريق أمونيا القبرصي في معسكره الحالي في قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز في شهر يوليو الحالي


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