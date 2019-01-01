ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في باكستان إلى 21 قتيلا و89 مصابا

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أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين بإقليم "البنجاب" إلى 21 قتيلا و89 مصابا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، مشيرة إلى أن قوات الجيش الباكستاني تشارك في عمليات الإنقاذ.

وأضافت القناة الباكستانية أن قطار ركاب قد اصطدم بقطار آخر للشحن أثناء وقوفه داخل محطة قطار في مدينة "رحيم يار خان" مما تسبب في مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وكان الرئيس الباكستاني عارف ألفي قد أعرب في وقت سابق اليوم عن أسفه وحزنه العميق إزاء سقوط خسائر في الأرواح جراء حادث تصادم القطارين، كما أصدر توجيهات بتوفير أفضل علاج ممكن للمصابين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عن تعازيه لعائلات ضحايا الحادث وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.