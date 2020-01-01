بدء الامتحانات فى كليات الآثار والزراعة والهندسة والحاسبات.. والخشت: غرف عزل وعيادة طبية بكل كلية للتعامل الفورى مع أية حالات طارئة



تنطلق، اليوم السبت، أعمال امتحانات طلاب سنوات التخرج بجامعة القاهرة، وتبدأ فى ٤ كليات هى الآثار والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات، وفق خطة تباعد جغرافية تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات فى حرم الجامعة وخارجها؛ حيث تعقد الامتحانات فى كلية واحدة داخل الحرم، وكليات أخرى خارج الحرم لتقليل أعداد المترددين على الحرم الجامعى وتقليل الكثافة الطلابية وتقليل الاحتكاك.

وقال رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت: إن ضوابط الإجراءات الاحترازية تضمنت تخصيص غرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول وقواعد الامتحانات الشفوية والعملية والإكلينيكية وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات وإجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الامتحانات وآليات التعامل مع الطلاب الوافدين بما يضمن نجاح سير الامتحانات وتحقيق مخرجات العملية التعليمية وأهدافها.

وأوضح الخشت، أن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والوجود قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.

وأضاف أن الضوابط تتضمن حظر تبادل الأدوات بين الطلاب، وضروة مراعاة الفاصل الزمنى ساعتين بين الفترات الامتحانية، ووضع جداول لأعمال التصحيح والكنترول منعا لتكدس الأساتذة، وتنظيم قواعد اعتذار الطلاب قبل بدء الامتحانات أو أثنائها والسماح بدخولهم الدور الثانى مع احتفاظهم بدرجاتهم كاملة.

وشملت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعى وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له فى كل اتجاه.

وتضمنت الإجراءات تطهير القاعات بالمطهرات فى نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التى يتزايد التلامس لها، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدورى لدورات المياه، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.