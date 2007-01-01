حماية المستهلك: القانون ينص على أن السعر يجب أن يكون معلنا عند عرض أي منتج

سمير: المواقع الإلكترونية يرفضون الإعلان عن السعر إلا على الخاص وكأنه سر حربي

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون رقم 181 لعام 2018 نص على أن السعر يجب أن يكون معلنًا عند عرض أي منتجات أو أية خدمات باختلاف مكان وطريقة العرض بما فيها البيع الإلكتروني.

وانتقد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، طريقة بعض المواقع الإلكترونية التجارية التي لا تعلن عن أسعار منتجاتها إلا من خلال رسالة خاصة، قائلًا: «بيرفضوا الإعلان عن السعر إلا على الخاص وكأنه سر حربي».

وشدد على ضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، مؤكدا أن من يخالف القانون المتعلق بهذا الجانب يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيه، وحتى مليون جنيه.