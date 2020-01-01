مقتل 3من داعش في عملية أمنية بشمال شرق العراق

لقي ثلاثة عناصر من تنظيم داعش حتفهم في إطار عملية عسكرية عراقية انطلقت اليوم السبت بمشاركة طيران التحالف في مناطق متفرقة من محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد/.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي اليوم: "نتائج عملية أبطال العراق الرابعة التي انطلقت في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في محور الحشد الشعبي وتدمير ستة أوكار وتفجير عبوتين ناسفتين وتفجير ١٦ قنبرة هاون".

ووفق البيان، تمكنت فرقة الرد السريع ضمن محورها من تفجير عبوة ناسفة، وتدمير خمسة أوكار وإلقاء القبض على مشتبه به كان بحوزته بندقية نوع كلاشينكوف، كما تمكنت القوات في محور قيادة القوات البرية من تدمير ثلاثة أوكار وضبط ثلاث دراجات.

وأشرف رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على عملية ملاحقة فلول داعش على الشريط الحدودي مع إيران والمناطق القريبة من إقليم كردستان بمشاركة واسعة للقوات الأمنية والعسكرية، وباسناد من طيران قوات التحالف الدولي.

وكان الفريق الركن، عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، أعلن في وقت سابق انطلاق العملية.

وقال الشمري في بيان صحفي إن قيادة العمليات المشتركة باشرت فجر اليوم عملية"أبطال العراق- المرحلة الرابعة"، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

وذكر أن العملية تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر بحوالي 17 ألفا و685 كيلو متر مربع وتشترك فيها قوات مِن قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات ديالى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة عمليات سامراء، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع، وقوات الحشد الشعبي، والقوات الخاصة، وقوات الحدود، وجهاز مكافحة الإرهاب، وباسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.