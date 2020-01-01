 محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من خطورة نزول البحر فجرا أو ليلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من خطورة نزول البحر فجرا أو ليلا

هدى الساعاتى :
نشر في: السبت 11 يوليه 2020 - 12:49 ص | آخر تحديث: السبت 11 يوليه 2020 - 12:49 ص

حذرت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم السبت من خطورة إرتياد الشواطىء والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا خاصة مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطىء ، معربة عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر.

وقالت المحافظة فى بيانها ، إنه نظرا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث غرق .

وأهابت المحافظة من مواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة بالإلتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم .

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