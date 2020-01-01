محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من خطورة نزول البحر فجرا أو ليلا

حذرت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم السبت من خطورة إرتياد الشواطىء والنزول للبحر فيها فجرا أو ليلا خاصة مع عدم وجود مسئولي الإنقاذ داخل الشواطىء ، معربة عن تعازيها لغرق عدد من المواطنين بعد نزولهم البحر.



وقالت المحافظة فى بيانها ، إنه نظرا لقرار إغلاق شواطىء الإسكندرية يلجأ البعض للتسلل فجرا إلى الشواطىء المفتوحة بأطراف المدينة الشرقية والغربية لاسيما من أبناء المحافظات المجاورة وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث غرق .

وأهابت المحافظة من مواطنيها ومن أبناء المحافظات المجاورة بالإلتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم وحفاظا على أرواحهم .