السعودية تسجل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 229 ألفًا و480 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2181.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2370 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 165 ألفًا و396.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.