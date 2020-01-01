مسؤول الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي يختار الاشتراكية ناليس مستشارة خاصة له

حصلت أندريا ناليس الرئيسة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ورئيسة جناحه السياسي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" على وظيفة جديدة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.

فقد أعلن مسؤول الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي نيكولاس شميت اليوم الجمعة على موقع "تويتر" أن ناليس ستعمل مستقبلا كمستشارة خاصة له، مشيرا إلى أنها ستسهم في تقوية الحوار الاجتماعي داخل أوروبا وفي تقوية دور الشركاء الاجتماعيين فيها.

كانت ناليس استقالت بداية يونيو 2019 من منصبيها المذكورين بعد النتائج التاريخية السيئة في الانتخابات الأوروبية التي خاضها حزبها الاشتراكي والانتقادات الكبيرة لها من داخل دوائر الحزب.

كانت آخر الأخبار التي ترددت عن ناليس 50 عاما أنها ستعين رئيسة للمؤسسة الاتحادية للبريد والاتصالات في ألمانيا.