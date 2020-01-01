ليبيا: عقيلة صالح بحث مع مسئول أممي بجنيف آلية تنفيذ المبادرة المصرية

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبد الحميد الصافي، اليوم، إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بحث مع القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، في جنيف، سبل دعم وآلية تنفيذ المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية.

وذكر موقع "ليبيا 24"، أن اللقاء تطرق لبحث وقف أي تدخلات سلبية لأطراف دولية في ليبيا ودعم العملية السياسية.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد نشرت في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن صالح وويليامز أكدا ضرورة إعادة إحياء الحوار السياسي، والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وأضافت البعثة الأممية أن الطرفين ناشدا الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا، وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.