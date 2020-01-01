قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم مازال في ارتفاع ملحوظ، ذاكرًا أن يوم الأمس كان الأعلى في حصيلة الإصابات حول العالم منذ ظهور الجائحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مصر ضمن عشر دول حول العالم التي ينخفض معدل الإصابات بكورونا بها، متابعًا: «هذا لا يعني أن الذروة بدأت تنتهي، ولكنها علامة مبشرة».

وأوضح أنه من المبكر الحديث عن أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يهبط، إلا حال استمرار هذا الانخفاض لمدة لا تقل عن 15 يومًا، لافتًا إلى أن مصر من الدول القليلة التي وفرت التشخيص والعلاج ومكافحة المرض مجانًا لمعظم المواطنين.

وأكد أنه حدث تطور في منظومة الرعاية العاجلة والرعاية المركزة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدد أسرة الرعاية العاجلة بلغ 5500.

وذكر أن نسبة إشغال أسرة الرعاية العاجلة خلال أزمة كورونا في الفترة الحالية وصلت إلى 75%، منهم 22% فقط على أجهزة تنفس صناعي، مستطردًا: «الأمور بتتحسن جدًا لكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 81 ألفًا و158 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 23 ألفًا و876 متعافيًا.

https://youtu.be/Xp1A21PkFUk