ثروة مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية تزيد 6 مليارات دولار فى يوم واحد

تجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك رئيس ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع أغنى شخصية فى العالم، وفقا لمؤشر بلومبرج لثروات المليارديرات.

وقالت نشرة بلومبرج إن ثروة ماسك، زادت بمقدار 6.07 مليار دولار أمس الأول بعد ارتفاع سعر سهم الشركة أمس الأول بنسبة 10.8% وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف التقرير أن ثروة بافيت الصافية تراجعت الأسبوع الماضى بعدما تبرع بأسهم قيمتها 2.9 مليار دولار إلى مؤسسة بركشير هاثاواى التى يرأسها لأعمال خيرية.

كانت قيمة سهم تسلا قد زادت بنسبة 500% خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سيارتها الصالون موديل 3.

وزاد السهم نحو 38% منذ بداية يوليو المقبل، قبل يوم واحد من إعلان الشركة نتائجها الفصلية.

ومع تحقيق تسلا نتائج قوية، زادت التوقعات بتحقيقها أرباح للربع الثانى من العام، لتكون هذه المرة الأولى فى تاريخها التى تسجل فيه أرباحا لأربعة فصول متتالية.