 أولياء الأمور يقرأون القرآن أمام لجان الثانوية العامة بامبابة - بوابة الشروق
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أولياء الأمور يقرأون القرآن أمام لجان الثانوية العامة بامبابة

شريف حربي
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:37 ص

أغلقت لجان مدرسة المستقبل، والمنار الحديثة، وأم المؤمنين، بإمبابة بمحافظة الجيزة أبوابها، بد دخول الطلاب وبدء امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية.

وحرص عدد من أولياء الأمور على التواجد في محيط اللجان، في الوقت الذي طالبتهم فيه قوات الشرطة بمغادرة المناطق المحيطة.

وافترش عدد من أولياء الأمور الأرصفة في انتظار أبنائهم، وقراءة القرآن والدعاء لهم.

وشهدت اللجان تشديدات أمنية، مع وضع حواجز أمنية.

وكانت قد فتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام التاسعة من صباح اليوم، لتنظيم دخول الطلاب لمقار الامتحانات.

وحرص مسئولو اللجان على تفتيش الطلاب أثناء دخولهم من خلال استخدام البوابات الإلكترونية والتفتيش الذاتي ومنع اصطحابهم لأية متعلقات خاصة بالمادة.

واتخذت الجهات المعنية كل التدابير الاحترازية من بينها التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم، علاوة على إلزامهم بارتداء الكمامة، وتوفير الكحول لإجراء عمليات التعقيم.


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