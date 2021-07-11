سميرة سعيد تستعد لطرح أحدث أغنياتها «مون شيري»

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان " مون شيري"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، خلال الفترة المقبلة.



الأغنية هي التعاون الأول بين سميرة والشاعر الغنائي محمد القياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع وميكس هاني يعقوب، وماستر خالد عز.



يذكر أن سميرة طرحت مؤخرا أغنية " الساعة ٢ بالليل "، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.



"٢ بالليل" هي الأغنية الثالثة من أحدث ألبوم لسميرة سعيد، والتي قررت طرحها كأغاني سينجل على مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بأغنية "بحب معاك"، من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة.



أما الثانية، فكانت أغنية "متاهة"، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني.