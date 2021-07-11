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مصر للطيران تسير 71 رحلة جوية الاثنين

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: الأحد 11 يوليه 2021 - 10:59 م

تسير شركة مصر للطيران، غدا الاثنين، 71 رحلة جوية بمعدل 54 رحلة دولية إلى كل من: تورنتو، واشنطن، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، لندن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل.

وذلك بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6175 راكبًا.

يذكر أن مصر للطيران سيرت اليوم 79 رحلة جوية بمعدل 60 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و6 رحلات شحن جوى، لنقل 6147.

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