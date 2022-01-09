برقية تهنئة رئيس وزراء الهند إلى الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي تتصدر اهتمامات الصحف

سلطت الصحف الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على برقية التهنئة التي بعث بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما تناولت عددا من أخبار الشأن المحلي، جاء في مقدمتها تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط الاستمرار في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وكذلك الأجواء الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

فتحت عنوان " برقية تهنئة للسيسي من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.. شراكة جديدة بين مصر والهند تحقق مصالح الشعبي"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" برقية التهنئة التي بعث بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر الصديق بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن سفارة الهند بالقاهرة، أن رئيس وزراء الهند أكد في رسالته إلى الرئيس السيسي على العلاقات الوثيقة بين الهند ومصر منذ أقدم العصور .

وأشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس وزراء الهند أكد أن هذه العلاقات تقوم على وجهات النظر المتشابهة لكل من الهند ومصر في الكثير من القضايا العالمية والتعاون الثنائي الوثيق في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأوضحت الصحيفة أن مودي أعرب عن التزام بلاده ببناء شراكة جديدة على هذا الأساس.. وأكد ثقته بأن التعاون الثنائي بين الهند ومصر سوف ينمو بسرعة بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين .

وأشار رئيس وزراء الهند إلى أن هذا العيد يحتفل به أكثر من 200 مليون هندي مسلم، واصفا عيد الأضحى بأنه احتفالية تعمل على نشر رسالة المحبة والتقوى والتضحية والتسامح وهي القيم الإنسانية العامة التي نحتاج إليها بشدة في عالم اليوم.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندى عن أطيب تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية وللشعب المصري الصديق بالإزدهار والرخاء.

وتحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. معيط: دعم تحسين أحوال المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط حول تدبير الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إن الدولة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يتكامل مع جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مؤكدا أن الموازنة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور للعاملين وأصحاب المعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال متماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية التي تضاعفت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا بآثار سلبية ألقت بظلالها على اقتصادات أنهكتها تداعيات «كورونا» بمختلف دول العالم، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى في تعزيز قدرتنا على امتصاص الصدمات الخارجية، والحد من تداعياتها، وكما نجحنا معًا: قيادة، وحكومة، وشعبًا، فى تخطى أزمة الأسواق الناشئة عام ٢٠١٨، وجائحة «كورونا»، سنتجاوز معًا أيضًا المحنة العالمية الراهنة.

ونقلت "الجمهورية" عن وزير المالية قوله إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣٥٦ مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توفرها لنحو ٧١ مليون مواطن، و٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و١١ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و١٨,٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.

وتحت عنوان "سعادة ومرح.. في ثاني أيام العيد"، تناولت صحيفة "الأخبار" مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في المتنزهات والأماكن العامة.

وأشارت "الأخبار" إلى أن ممـشـى أهـــل مـصـر الجــديــد جـــذب المـواطـنيـن للاحتفال بـعيد الأضحى، حيث اجتمع المئات منذ مساء أمــس مـع انخفاض درجـــات الحلــــرارة للاستمتاع بنسمات الهواء العليل من النيل بعد التطوير الذي لحـق بالكورنيش وأصـبـح حتفة جمالية.

ورصدت الصحيفة توافد المواطنين على كورنيش النيل بعدما انتهت غالبية أعمال التجديد في مناطق متعددة بشكل أبهر الجميع، مشيرة إلى توافد العائلات المصرية على حديقة الحيوان، التي شهدت إقبالا كبيرا مقارنة بأول أيام العيد.

وتحت عنوان "بدء إنتاج السيارات الصديقة للبيئة 2023"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على المباحثات التي جمعت المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية وعدد من المسئولين بالشركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حول مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في إطار بحث الـتـصـنـيـع المـشـتـرك لإنتاج وتسويق سيارات البيك أب "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين من خلال تأسيس شركة (مصرية - إماراتية) لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية.

و نقلت الصحيفة عن وزير الدولة للإنتاج الحربي قوله إن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، كما يأتي هذا التعاون تحقيقا لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعما لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة، مشددا على أن الانتقال إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف أن مصر حققت إنجازات مهمة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات.

ونقلت "الأخبار" عن رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية قولها إن الجانبين يستهدفان تلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي من هذا النوع من السيارات البيك أب التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وأضافت أن السيارات تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق.