 الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير مدرسة زراعية في سلافيانسك واتهامنا بذلك - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير مدرسة زراعية في سلافيانسك واتهامنا بذلك

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 يوليه 2022 - 10:44 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 10:44 م

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن تخطيط القوات الأوكرانية لاستفزاز ما في مدينة سلافيانسك بدونيتسك، واتهام القوات الروسية بقتل مدنيين.

وقال ميزينتسيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الإثنين/ - إن ما أسماه "النازيون الأوكرانيون" فخخوا مبنى مدرسة زراعية، "وتحت ذريعة ضمان الأمن، تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة".

وأضاف :"يخطط المسلحون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية في قصف المنشآت العسكرية في المدينة".

وتابع: إنه بعد ذلك، تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.

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