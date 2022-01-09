برلمان سريلانكا سينتخب رئيسا جديدا للبلاد

صرح عضو بارز بالحكومة السريلانكية بأن البرلمان قرر إجراء تصويت في 20 يوليو الجاري لاختيار أحد أعضائه رئيسا للبلاد، بدلا من الرئيس الحالي جوتابايا راجاباكسا، الذي تعهد بالاستقالة بحلول بعد غد الأربعاء.



وقال وزير الأمن العام والسياحة براسانا راناتونجا إنه تقرر أن يعقد البرلمان اجتماعا يوم الجمعة، ودعا من يرغب من أعضائه الـ 225 للترشح.



وأضاف أنه يجب تقديم الترشيحات بحلول 19 يوليو على أن يجرى التصويت في اليوم التالي، تماشيا مع قرار تم اتخاذه خلال اجتماع للقادة السياسيين بقيادة رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا.



ومن المتوقع أن يعلن راجاباكسا استقالته بعد غد الأربعاء، بعد احتجاجات شهدتها العاصمة وأنحاء البلاد مطلع الأسبوع.



وقال رئيس المعارضة في البلاد، ساجيث بريماداسا، إن حزبه مستعد لتقديم رئيس للحكومة الجديدة. غير أن حزبه ليس المنافس الوحيد على منصب الرئيس.



كما يطالب المتظاهرون والأحزاب السياسية المعارضة باستقالة رئيس الحكومة، وهددوا بالدعوة لإضراب عام بحلول يوم الخميس القادم إذا لم يستقل الرئيس ورئيس الوزراء قبل ذلك الوقت.



وأبلغ الرئيس جوتابايا راجاباكسا رسميا اليوم الإثنين رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينجه بقراره التنحي عن منصبه، في وقت يصر فيه المحتجون على استقالته بشكل فوري.



وتتواصل الاحتجاجات في البلاد، وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في احتلال مقار الرئيس ورئيس الوزراء ومكاتبهما حتى إعلان استقالة الرئيس.



وتصاعدت الاحتجاجات في سريلانكا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على خلفية النقص الحاد في الوقود والأدوية والأغذية.



وتأتي التطورات بينما يجري صندوق النقد الدولي مراجعة لطلب مقدم من سريلانكا للحصول على حزمة إنقاذ.



وقال محافظ البنك المركزي ناندالال ويراسينج لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إن غياب الاستقرار السياسي منذ فترة طويلة في البلاد يمكن أن يرجئ المحادثات بشأن حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.