سفير أوكرانيا لدى ألمانيا يعرب عن حزنه للرحيل بعد استدعائه

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قال السفير الأوكراني المنتهية مهمته لدى ألمانيا أندري ميلنيك إنه سيجد من الصعوبة عليه مغادرة البلاد، بعدما استدعاه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال ميلنيك لصحيفة "فرانكفورتر" ألجماينه تسايتونج الألمانية أمس الأحد: "الوداع صعب"، بعد يوم من إعلان كييف استدعاء 5 دبلوماسيين فيما وصفته بـ"إجراء طبيعي".

ويُعرف ميلنيك الذي يتحدث الألمانية بطلاقة بانتقاده العام اللاذع لاستجابة ألمانيا للحرب الروسية في أوكرانيا.

ويأتي رحيله بعد أشهر من تصريحات متكررة عن الاستجابة الألمانية الضعيفة المتصورة لروسيا والتضامن المزيف مع أوكرانيا.

وفي احدى المرات، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "سجق رقيق".

ويجب أيضا على نظراء ميلنيك في النرويج وجمهورية التشيك والمجر والهند مغادرة مناصبهم.

وتعرض ميلنيك مؤخرا لضغوط بسبب الدفاع عن الزعيم الوطني الأوكراني ستيبان بانديرا، الذي قاد مجموعة مسؤولة عن التطهير العرقي، ومذبحة أودت بحياة عشرات الآلاف من البولنديين، إبان الحرب العالمية الثانية.

ونفى ميلنيك أن يكون بانديرا قاتلا جماعيا، قائلا إنه تعرض للشيطنة عمدا من قبل الاتحاد السوفييتي السابق، في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة.

واتهمت السفارة الإسرائيلية ميلنيك بـ "تشويه الحقائق التاريخية والتقليل من شأن الهولوكوست وإهانة أولئك الذين قتلوا على يد بانديرا وشعبه".