توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم في ثالث أيام عيد الأضحي

توافد آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، على مدينة بلطيم، اليوم /الإثنين/، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس عند مداخل المدينة الثلاثة، بتوجيهات من المحافظ جمال نور الدين.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم هيثم عطية - في تصريح - إن محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

وأضاف عطية أن الحافظ وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف على تشغيل مستشفى النرجس والأمل على مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ5 سيارات إسعاف وتوزيعها على جميع الشواطئ؛ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.