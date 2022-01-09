تين هاج: رونالدو ليس للبيع

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تحدث الهولندي أريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد تين هاج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين قبل مواجهة ليفربول وديا على أن رونالدو ليس للبيع وأنه من ضمن خطة النادي القادمة.

وأضاف هاج: «أسباب شخصية وراء غياب رونالدو عن المعسكر والتدريبات ونحن نخطط لهذا الموسم بوجوده هذا كل شيء».

وتابع: «تحدثت مع كريستيانو قبل ظهور أنباء رحيله وأجريت محادثة جيدة معه، ولم يخبرني أنه يريد المغادرة.. لقد قرأت هذه الأمور التي نشرت، لكننا نريد النجاح معا».

وعن الإنجليزي هاري ماجواير، أكد الهولندي أن ماجواير سيكون قائد فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وعن الصفقات الجديدة، أوضح تين هاج أنه يبحث عن لاعبين في وسط الملعب وفي الهجوم، رافضا الحديث عن أي لاعب مازال لديهم عقود مع أنديتهم.

وأتم:" نريد إضافة اللاعبين المناسبين. لدينا فريق جيد حقا، ونعمل على تطوير طريقة لعبنا".