مصرع شاب غرقا في مصيف جمصة

لقي شاب مصرعه غرقًا بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، بعد نزوله للإستحمام هربًا من حرارة الجو.



وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي.



وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة جمصة بمصرع أحد الأشخاص غرقًا بعد نزوله إلى البحر.



وانتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى المستشفى، وبالفحص تبين مصرع شاب غرقا ببحر جمصة يدعى "عمر كرم إبراهيم عمر"، مقيم بالمنشية مركز شربين.

وتبين أن الشاب نزل إلى مياه البحر للإستحمام وعقب نزولة جرفة التيار، ولقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.