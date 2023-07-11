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اقترب الصربي سيرجي سافيتش لاعب لاتسيو الإيطالي، من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ووفقًا للصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن سافيتش وافق على الانتقال للهلال السعودي هذا الصيف، حيث سيتقاضى راتب سنوي 40 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن سافيتش سيوقع عقدًا مع الهلال السعودي مدته 3 سنوات قادمة، مشيرًا إنه سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي روبن نيفيز.

وأتم الصحفي الإيطالي أن اللاعب الصربي سيوقع عقده مع الهلال السعودي، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية.