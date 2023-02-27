قرر مجلس الوزراء الكويتي، طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية، وذلك بعد إحراق المصحف في ستوكهولم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وجرى تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية.

وبحسب المصدر ذاته، تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان، إن الخطوة جاءت لتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني.

وفي 28 يونيو لماضي، أقدم شخص عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، على دهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.