زيلينسكي: من العبث ألا تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه من "العبث" ألا تحصل بلاده على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات قبيل انطلاق القمة، أن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية حلف الأطلسي يشجع روسيا على "الاستمرار في إرهابها"، وفقا وكالة رويترز.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء إن المكان المناسب لأوكرانيا هو حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف سوناك، أنه من المهم إعادة التأكيد على الالتزام بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في النهاية، مشيرا إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا نحو هذا الهدف، ، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وأكد سوناك، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا مهمة في إرسال رسالة ردع قوية إلى روسيا، قائلا "نحن مع أوكرانيا مهما كلف الأمر".