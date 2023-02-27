وزير الخارجية الصيني يتغيب عن اجتماع لوزراء خارجية دول الآسيان

من المقرر أن يتغيب وزير الخارجية الصيني تشين جانج عن اجتماع لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) في جاكرتا، بحسب مصادر مطلعة، لتمتد بذلك فترة عدم ظهوره علنيا إلى 16 يوما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المقرر أن يلتقى وزراء خارجية دول الآسيان في جاكرتا اليوم الثلاثاء.

وكان من شأن هذه الاجتماع أن يشهد لقاء وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لأول مرة منذ لقائهما في بكين الشهر الماضي.

وأفادت مصادر رفضت الكشف عن هويتها أنه من المقرر أن يحل كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي محل تشين في الاجتماع المقرر أن يستمر حتى السبت المقبل.