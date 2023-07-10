فتاة تقفز من الطابق الرابع بسبب شك شقيقها في سلوكها بالدقهلية

تخلصت طالبة بالفرقة الثانية في كلية الحقوق بجامعة المنصورة من حياتها، بالقفز من شرفة منزلها بالطابق الرابع في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما سحب شقيقها هاتفها المحمول ظنًا منه ارتباطها عاطفيًا وشكه في سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا، بورود إشارة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول "رنا. م. ن" 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية في كلية الحقوق، مقيمة بندر طلخا "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد صلاح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والدتها، أفادت بأن ابنتها ألقت نفسها من نافذة الطابق الرابع بالشقة سكنهما - بقصد الانتحار - ما أدى إلى وفاتها، وذلك لقيام شقيقها بأخذ هاتفها المحمول منها لشكه في سلوكها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر بذلك المحضر رقم 4793 لسنة 2023 إداري مركز طلخا، للعرض على النيابة العامة.