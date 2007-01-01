تعليم جنوب سيناء تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة بالإدارات التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حاجتها لشغل عدداد من الوظائف الإشرافية، في نطاق مدن المحافظة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى إعلان المسابقة العامة رقم 1 لسنة 2023 لشغل عدد من الوظائف الإشرافية، والتي تتضمن مدير إدارة تعليمية "إدارة سانت كاترين"، ووكيل إدارة تعليمية بإدارة سانت كاترين، وشرم الشيح، وموجه عام مادة أو نشاط، وموجه أول مادة أو نشاط، وموجه مادة أو نشاط، و مدير مدرسة، ووكيل مدرسة رسمية ورسمية لغات.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن المسابقة في ضوء أحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012، و القانون رقم 93 لسنة 2012، وبتعديل بعض أحكام القانون 155 لسنة 2007 م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والقرار رقم 1764 لسنة 2020 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

ومن جانبه، قال علي عبد العظيم، مدير الموارد البشرية بالمديرية، إنه يمكن الاطلاع على التخصصات المطلوبة وشروط شغل كل وظيفة بالإعلان المنشور على بوابة الحكومة المصرية، والبوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء، وصفحة العلاقات العامة للمديرية، والإدارات التعليمية، وديوان المديرية.

وأشار إلى أن كل الطلبات تقدم باسم وكيل الوزارة بديوان الإدارة التعليمية التابع لها المتقدمين تيسيرا عليهم، موضحا أنه سيجري تلقي الطلبات اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

وأشار إلى أن إجمالي العدد المطلوب لمدير إدارة 1 بإدارة سانت كاترين، ووكيل إدارة 2 بإدارة سانت كاترين وشرم الشيخ، وموجه عام 2 لمادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، وموجه أول مادة 3 بمواد (لغة عربية، فيزياء، تربية موسيقية)، وموجه ثانوي 10بمواد: اللغة العربية، لغة الإنجليزية، العلوم، كيمياء، جيولوجيا، فيزياء، حاسب آلي، مواد فلسفية.

وتابع أن هناك حاجة كذلك لموجه إعدادي بعدد 22 بمواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، حاسب آلي، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، التربية الزراعية"، وموجه مادة أو نشاط التعليم الابتدائي 24 موجهًا بمواد "اللغة عربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، مجال صناعي، حاسب آلي، اللغة الإنجليزية، تربية خاصة سمعي وفكري، رياض أطفال".

وأضاف أنه يوجد وظائف لعدد 14 موجه نشاط، بالتربية الاجتماعية، ومكتبات، وصحافة، ومسرح، و4 موجه مادة بالتعليم الفني لمواد تبريد عملي، سيارات عملي، نجارة أثاث عملي.

وأكد أن الوظائف تتضمن أيضًا مدير ووكيل مدرسة ثانوي وإعدادي وابتدائي بعدد 10 مدراء ثانوي بكل الإدارات ماعدا إدارة أبوزنيمة، و8 وكلاء ثانوي بكل الإدارات ماعدا إدارة أبوزنيمة، و39 مدير إعدادي بكل الإدارات، و43 وكيل إعدادي بكل الإدارات ماعدا إدارة طور سيناء، و19 مدير ابتدائي بكل الإدارات ماعدا إدارة أبورديس، ومدير مدرسة ابتدائي تربية خاصة برأس سدر، و28 وكيل مدرسة ابتدائي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ، ووكيل مدرسة ابتدائي تربية خاصة برأس سدر، و3 مدير مدرسة ثانوي فني تجاري برأس سدر، وشرم الشيخ ورأس النقب.

كما أشارإلىالحاجة لـ6 مديرين مدرسة ثانوي فني صناعي بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين وشرم الشيخ، ومدير مدرسة ثانوي فني زراعي بسانت كاترين، ومدير مدرسة ثانوي فندقي بدهب، و3 وكيل مدرسة ثانوي تجاري بطور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر، و5 وكيل مدرسة ثانوي صناعي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ، و4 وكيل مدرسة ثانوي زراعي بسانت كاترين وطور سيناء ونويبع ورأس سدر، ووكيل مدرسة ثانوي فندقي بدهب.

كما تضمن الإعلان وظائف مدير ووكيل مدرسة ثانوي وإعدادي وابتدائي رسمي لغات بعدد 6 مدراء مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين وشرم الشيخ، و19 وكيل مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين .