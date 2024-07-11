نمو سريع في إنتاج وبيع مركبات الطاقة في الصين في النصف الأول 2024

واصل إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين الحفاظ على نمو سريع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 30 بالمائة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن خلال النصف الأول من هذا العام، وصل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة إلى حوالي 4.93 مليون وحدة، بزيادة 30.1 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة حصة هذه المركبات بشكل مطرد في السوق المحلية.

وكشفت البيانات أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة بلغت 4.94 مليون وحدة، بزيادة قدرها 32 في المائة عن العام السابق. وبلغت الحصة السوقية لمركبات الطاقة الجديدة في الصين 35.2 في المائة بنهاية يونيو الماضي.

وفي يونيو وحده، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة مليون وحدة و1.05 مليون وحدة على التوالي، بزيادة بنسبتي 28.1 في المائة و30.1 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى يونيو، تم تصدير نحو 605 آلاف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة قدرها 13.2 في المائة على أساس سنوي.