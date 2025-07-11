تقارير: ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد

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أتم نادي ريال مدريد اتفاقه مع بنفيكا البرتغالي من أجل حسم صفقة ألفارو كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع الملكي لتدعيم صفوفه بعدما حسم صفقتين من قبل وهما دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد، وشارك الثنائي في كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية عبر موقع "إكس": "ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد، لقد حدث اتفاق شفهي بين ريال مدريد وبنفيكا".

وأضاف: "ريال مدريد تفاوض لدفع 50 مليون يورو على دفعات متعددة بدلاً من شرط الدفع لمرة واحدة".

وأكمل: "بمجرد أن نادي مانشستر يونايتد يؤكد أنه لن يستخدم شرط إعادة الشراء، سيسافر ألفارو إلى مدريد".