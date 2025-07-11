مسئول: الخارجية الأمريكية بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة ترامب

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صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة بصدد إقالة أكثر من 1300 دبلوماسي وموظف حكومي في إطار خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول البارز اليوم الجمعة إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أمريكا.

وبينما أشادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا التسريح باعتباره متأخرا وضروريا لجعل الإدارة أكثر كفاءة، إلا أن هذا التسريح تعرض لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يقولون إنه سيضعف النفوذ الأمريكي وقدرته لمواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج.