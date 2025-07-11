ميركوريا إنيرجي وزامبيا تصدران أول شحنة نحاس وفقا للشراكة الجديدة

تستعد شركة تجارة الطاقة والمواد الخام ميركوريا إنيرجي جروب وشركة زامبية مملوكة للدولة لتصدير أول شحنة من النحاس الزامبي وفقا لشراكة تجارية جديدة بين الجانبين بعد سماح الحكومة بتصدير أحد أشكال النحاس شبه المعالج.

ونجح المشروع، بالتعاون مع شركات التعدين، في تأمين مُركّزات نحاس للبيع، وفقًا لمؤسسة التنمية الصناعية الزامبية "آي.دي.سي".

وكانت الحكومة قد علّقت في 28 يونيو الماضي رسومًا جمركية تبلغ 10% على تصدير 255357 طن من مركزات النحاس عبر مؤسسة التنمية الصناعية، وذلك وفقًا للوائح الصادرة في اليوم السابق. وتُشير اللوائح إلى أن التعليق ينتهي في أول أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن ماينجا موكاندو، كبير مسؤولي الاستثمارات في مؤسسة "آي.دي.سي"، قوله: "نسعى إلى الارتقاء بسلسلة القيمة. لقد بدأنا تسويق معادننا، ونعمل بنشاط على شراء المُركّزات من شركات التعدين في زامبيا".

تُعدّ شراكة زامبيا مع ميركوريا جزءًا من مسعى أوسع نطاقًا للحكومة الزامبية لتحقيق المزيد من الفوائد من ثروتها المعدنية والاحتفاظ بحصة أكبر من العائدات.

واتهمت الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا المُصدّرين باستخدام ما تسمى "المحاسبة الإبداعية" لتحويل الأرباح إلى الخارج. في الوقت نفسه، يتزايد فيه الطلب العالمي على مركزات النحاس. وساهمت التوسعات في السنوات الأخيرة في خفض أسعار السوق الفورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وهذا يُتيح تجارةً مربحةً محتملةً لكل من آي.دي.سي وميركوريا