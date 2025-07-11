جيش الاحتلال يعلن مقتل قيادي وعضو بحركة الجهاد الإسلامي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قيادي وعضو بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، وفقا لشبكة روسيا اليوم.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم الجمعة، إنه في 7 يونيو 2025، وفي عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، استهدف فضل أبو العطا وقتله.

وشغل أبو العطا سابقا منصب نائب قائد منطقة الشجاعية في حركة الجهاد الإسلامي، وخلال الحرب عين قائدا لمنطقة الشجاعية التابع للحركة.

وأضاف بيان الجيش أن "أبو العطا كان أحد أهم منسقي التنظيمات الإرهابية في منطقة الشجاعية، وقاد العديد من الهجمات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في مجزرة 7 أكتوبر الدامية"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأشار كذلك إلى استهداف حامد كامل عبد العزيز إياد، المسئول عن الهندسة والمتفجرات في كتيبة التركمان التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال جيش الاحتلال: "كجزء من مهامه، كان عبد العزيز مسئولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ومتفجرة ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".