القناة 13 الإسرائيلية: مفاوضات الدوحة وصلت إلى طريق مسدود

أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات المنعقدة في الدوحة، أن المحادثات «وصلت إلى طريق مسدود، وأنها لا تتقدم بالوتيرة المتوقعة عند مغادرة الوفد»، وذلك بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصادرها، قبل قليل، إن الخلاف الرئيسي مع حماس يتمثل في انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار

وأوضحت أن المسألة الرئيسية التي تُؤخر التوصل إلى اتفاقات تتمثل في عدة نقاط أبرزها؛ انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبخاصة على محور موراغ، خلال أيام وقف إطلاق النار، إلى جانب ذلك، هناك خلافات حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات حتى السبت.

واعتبرت المصادر المطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، للقناة الإسرائيلية أن «المحادثات بالفعل وصلت إلى طريق مسدود»، على عكس التوقعات عند إرسال الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية يوم الأحد.

وأضافت أن حماس أبلغت الوسطاء برغبتها في التوصل إلى اتفاق؛ لكنها تطالب بالإفراج عن عناصر تصفها إسرائيل بـ «الخطيرة»، مشيرة إلى إن إسرائيل ستواجه صعوبة في الموافقة على إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وكشفت مصادر لقناة الجزيرة عن تفاصيل «خريطة إعادة التموضع» التي عرضها وفد الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة المفاوضات الجارية في الدوحة.

ووفقًا للمصادر، فإن الخريطة «خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال، وتمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة

تركيز للنازحين لتهجيرهم لمصر أو عبر البحر».

وأضافت المصادر أن «الخريطة تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول حدود قطاع غزة تصل في بعض المناطق لـ3 كيلومترات»، مشيرة إلى أنها «تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة».

وأشارت المصادر إلى أن «خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة» مضيفة أنها تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة لبيوتهم لدفعهم لمراكز تجميع النازحين في رفح.