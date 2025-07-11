رئيس الكاميرون يحدد موعد الانتخابات الرئاسية دون تأكيد مشاركته

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا، اليوم الجمعة، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 12 أكتوبر، دون أن يوضح ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة.

يأتي تحديد موعد الانتخابات في مرحلة حساسة للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، التي لم يستبعد رئيسها، 92 عاماً، إعادة الترشح لتمديد حكمه لفترة رئاسية أخرى.

ويعد بول بيا ثاني أطول الرؤساء بقاء في الحكم في أفريقيا بعد تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية، إلا أن صحته المتدهورة وغيابه المتكرر للعلاج بالخارج أثارا العديد من التساؤلات.

ففي العام الماضي، انتشرت شائعات عن وفاته، مما دفع الحكومة إلى نفيها رسمياً في بيان علني.

وخلّفت أكثر من 40 سنة في سدة الحكم تحت حكم بول بيا إرثاً معقداً للكاميرون.

وواجه نظامه الحاكم سلسلة من التحديات الجسيمة، من بينها اتهامات بالفساد الممنهج الذي استشرى في مفاصل الدولة وأزمة انفصالية مستمرة في الأقاليم الناطقة بالإنجليزية، حيث أجبرت الاضطرابات آلاف الطلاب على الانقطاع عن الدراسة وتسببت في مواجهات دامية بين الانفصاليين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا .