رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية: مستعدون لتقديم الدعم الممكن لـ لبنان

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أعرب محمد جاسم الصقر رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية ومقره الكويت، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون في قصر بعبدا الرئاسي، اليوم الجمعة، عن استعداد المجلس لتقديم الدعم الممكن للبنان.

وقال الصقر من قصر بعبدا "نحن على استعداد لتقديم الدعم الممكن، بما يعود بالفائدة على لبنان وشعبه".

وأضاف" ندرك أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، لكننا نؤمن بأن الحلول متاحة وواضحة".

وتابع بالقول "رغم التحديات، عبرنا عن أملنا في التوصّل إلى حلول شاملة تنهي الأزمات الراهنة وتُعيد الاستقرار إلى لبنان".

وقال "استمعنا إلى عرض مفصل حول الأوضاع الحالية في لبنان. وعبّرنا عن وجهة نظرنا، وناقشنا ما يمكن أن نقدّمه من مساهمة فعلية لدعم لبنان في هذه المرحلة".

واعتبر أن "خطاب القسم يشكل خريطة طريق واضحة نحو بناء الدولة، غير أن تطبيقه ليس بالأمر السهل في ظل وجود عقبات، أبرزها مسألة السلاح".