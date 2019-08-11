الرئيس اليمني يشدد على ضرورة مواجهة المشروع الإيراني

شدد الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور على ضرورة مواجهة المشروع الإيراني، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد.

و استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد أعلن اليوم السبت، سيطرة قواته على عدة معسكرات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.