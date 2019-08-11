الأمير خالد بن سلمان يؤكد رفض السعودية استخدام السلاح في عدن

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي على أن موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره ثابت لا يتغير.

وجاء في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الأمير خالد أشار إلى أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من المليشيات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيين وتنظيم القاعدة وداعش.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والاخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، ومن هنا فقد دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة".

وأوضح أن واجب المملكة تقديم الدعم والحفاظ على الشرعية في اليمن وتوفير كافة سبل الدعم للشعب اليمني الشقيق، مؤكدا أن التطورات المؤسفة في عدن تسببت في تعطيل العمل الانساني والاغاثي وهو أمر لا تقبله المملكة".

وأضاف: "أكد المجتمع الدولي اليوم على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة اعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلا من هذه الأزمة".

من جانبه، جدد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي دعوة المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وشدد الجبير أيضا على موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم. والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

وبدوره، دعا سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر الأطراف المتنازعة في عدن إلى الوقف الفوري للقتال الذي يدور بين الاطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة الحوار.

وأكد في الوقت نفسه أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والاطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وقال السفير آل جابر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إن الحكمة يمانية وما حدث في عدن مؤخرًا والتطورات المؤسفة لا تعبر عن هذه الحكمة، وندعو الجميع في عدن إلى وقف أي اقتتال وتلبية الدعوة للحضور إلى المملكة وحل أي خلافات على طاولة الحوار، فالخيار الآخر مرفوض والمملكة لن تقبل باستمرار هذه الفتنة.

وأضاف آل جابر أن الشعب اليمني الشقيق عانى الكثير والاطراف التي تقوم بإشعال الفتنة اليوم في عدن ترتكب جريمة بحق الشعب اليمني. ويجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي واضحة للجميع وعلى أي اقتتال أن يتوقف ويتم السماح للعمل الانساني والإغاثي أن يعود فوراً.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قد أوضح أن المملكة العربية السعودية تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف.