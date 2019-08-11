السيطرة على حرائق الغابات في اليونان والتأهب تحسبا للمزيد

تمكنت الأجهزة المعنية في اليونان من السيطرة على العشرات من حرائق الغابات التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري، نتيجة استمرار الحرارة المرتفعة والرياح القوية.

وقالت قوات الاطفاء اليوم الأحد إنه في بعض الحالات كان يتم إجلاء قرى ومخيمات بصورة مؤقتة، ولكن لم يصب أحد بأذى.

وتمت السيطرة على الحرائق سريعا باستخدام طائرات مكافحة الحرائق، ومروحيات، بالاضافة إلى مشاركة المئات من رجال الاطفاء والمساعدين.

وقال رجال الاطفاء وقوة الدفاع المدني اليونانية اليوم إنه يتم حاليا تطبيق أعلى مستوى من التأهب – وهو المستوى الأحمر - في معظم أنحاء جنوب اليونان تحسبا لاندلاع المزيد من الحرائق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في اليونان موجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هبوب رياح بقوة تتراوح بين 7 و8 (50 و75 كيلومتر في الساعة) فوق بحر إيجه.