ألقى شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال علام، إن إدارك الشعب المصري لأوضاع البلاد سيقف حائلا أمام «الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات».

وأضاف علام في خطبة صلاة عيد الأضحى بمسجد الماسة في مدينة العلمين الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح".

ولفت إلى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وتابع: "حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام".

وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وبدأت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد بتلاوة من آيات الذكر الحكيم.

وأدي صلاة عيد الأضحى إلى جوار الرئيس، كل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والشباب.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.