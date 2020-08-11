استعاد الوداد البيضاوي نغمة الانتصار، بعد تجاوزه عقبة أولمبيك خريبكة بنتيجة 3 ـ 2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بالدوري المغربي.

افتتح أولمبيك خريبكة التهديف في الدقيقة 21 عن طريق هدف ذاتي سجله حمزة أسرير، مدافع الوداد في مرماه، فيما تكفل إسماعيل الحداد بتعديل الكفة في الدقيقة 41، وضاع إبراهيم نجم الدين النتيجة للوداد في الدقيقة 47، قبل أن يختتم كازاردي الثلاثية في الدقيقة 70، بينما قلص محمد الفقيه النتيجة لخريبكة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز استعاد الوداد صدارة الدوري المغربي برصيد 40 نقطة، في انتظار مباراة الرجاء المقبلة، وظل أولمبيك خريبكة في المركز 12 برصيد 23 نقطة.

يذكر أن الوداد سيواجه الأهلي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي القطب الثاني لمدينة الدار البيضاء، الرجاء، مع الزمالك في الدور ذاته.