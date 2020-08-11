عمال بريطانيون لم يحصلوا على إجازات خلال فترة الإغلاق يواصلون العمل

قال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إن البريطانيين الذين واصلوا العمل خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حصلوا على القليل من الراحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب القول إنه وبشكل عام، فإن العمال اشتغلوا لساعات أقل بنسبة تقارب 20٪ في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض القياسي إلى توقف أكثر من 5ر7 مليون عامل عن العمل، ومن بينهم الذين حصلوا على إجازات ضمن برنامج الحكومة لدعم الأجور.

أما أولئك الذين واصلوا العمل، وإن كان ذلك عمليا، فقد شهدوا تغييرا بسيط في ساعات العمل، حيث سجلوا نحو 7ر33 ساعة عمل في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر يونيو الماضي، بزيادة بنحو 5ر1 ساعة مما كان عليه الوضع في الفترة حتى شهر مايو، ونصف ساعة فقط أقل مما في الربع الأول من العام، وذلك وفقا للبيانات التي قامت بتحليلها وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، بدأت ساعات العمل في الارتفاع، وإن لم يكن على الأرجح أن تصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن يتم فصل العديد من أولئك الذين حصلوا على إجازات في الوقت الحالي حيث ستنهي الحكومة على مراحل برامجها للدعم.