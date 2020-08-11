يُفضل الكثير من الأشخاص ارتداء حذاء رياضي أبيض، لأنه يبدو رائعًا في البداية، ولكنه يعتبر الأكثر عرضة للبقع التي يمكن أن تجعل صاحب الحذاء يحزن عليه، حيث أن قطرة طائشة خاطئة من الماء أو بخ من الكاتشب يعني نهاية الحذاء الأبيض.

ونشر موقع "جي كيو" مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإعادة الأحذية البيضاء إلى حالتها الأولى.

* تنظيف الأسطح غير المنسوجة بمنظف الأحذية الرياضية أو بالماء والصابون.

يمكن خلط كمية بسيطة من مسحوق غسيل الملابس مع الماء، للتخلص من أي أوساخ زائدة يمكن إزالتها من الجلد أو المطاط أولا.

* استخدام معجون الأسنان

يمكن استخدام معجون الأسنان على آثار الخدوش الموجودة على الأماكن المصنوعة من الكاوتش في الحذاء الأبيض مثل الكعب أو المنطقة الأمامية منه وفركها بفرشاة الأسنان، ويفضل أيضا استخدام معجون أسنان يحتوي على بيكربونات الصودا، حيث تحتوي بيكربونات الصودا على مادة حاكة متوسطة الشدة يمكنها التخلص من البقعة التي تتسبب بآثار الخدوش.

* استخدم الليمون

يستخدم عصير الليمون عادةً كبديل طبيعي للمبيض، وذلك عن طريق ترك عصير الليمون على آثار الخدوش لمدة 15-20 دقيقة قبل فرك البقعة باستخدام فرشاة أسنان أو قطعة قماشية، ثم غسل الحذاء بالماء البارد.

* استخدم الفازلين

يمكن فرك الفازلين على علامات الخدوش، وذلك عن طريق ترك الفازلين لمدة 5 دقائق قبل مسحه باستخدام قطعة قماشية رطبة، حيث يمكن للفازلين أن يتعلق بجزيئات الأوساخ ويساعد على التخلص منها، ولكن يجب الحرص على استخدم الفازلين على الجزء المطاطي من الحذاء وتجنب استخدامه على الجزء القماشي، حيث يمكن أن يتسبب الزيت الموجود في الفازلين بترك بقع على القماش.

* ترك الحذاء ليجف بفعل الهواء

يجب وضع الحذاء في مكان مشمس دافئ جاف ليجف، حيث يمكن أن تساعد حرارة الشمس على تجفيف الحذاء بشكل أسرع، كما يمتلك ضوء الشمس تأثيرًا مبيّضًا خفيفًا، والحرص علي عدم استخدام المجفف، حيث يؤدّي تجفيف الحذاء الأبيض الخفيف في المجفف إلى فقدان الحذاء لشكله.