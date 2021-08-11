أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء تشغيل كافة مراكز اللقاح وعددها 46 مركزا بأنحاء المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، بدء تفعيل عمل الفرق المتحركة حتى يصل اللقاح لكافة مواطنى الدقهلية غير القادرين على التسجيل، وذلك بكافة المصالح الحكومية والنوادي والنقابات والأسواق وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، أن جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.





