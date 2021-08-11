ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بولاية تيزي وزو الجزائرية إلى 69 قتيلا

بلغ عدد ضحايا الحرائق التي اندلعت، أول أمس الإثنين، بولاية تيزي وزو الجزائرية 69 قتيلا منهم 20 عسكريًا، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية «وأج»، نقلًا عن النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، اليوم الأربعاء.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر كمال بلجود، قد صرح بأن «أيادٍ إجرامية» وراء الحرائق التي نشبت يوم الاثنين بولاية بتيزي وزو، مطمئنا بأنه سيتم تعويض المتضررين.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنه على أثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر الرئيس عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد.