إقالة رئيس أركان الجيش الأفغاني بعد إحكام طالبان سيطرتها على عواصم 9 ولايات

أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، اليوم الأربعاء، إقالة رئيس أركان الجيش الجنرال ولي محمد أحمد زاي من منصبه.

وغرد أمان، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا "تم تعيين هيبة الله عليزاي رئيسًا جديدًا لأركان الجيش، وتعيين سامي سادات قائدًا للقوات الخاصة".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت سيطرتها على مراكز 9 ولايات، وهي مراكز ولايات سمنجان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.

كما أعلنت الحركة، في وقت سابق، سيطرتها الكاملة على مطار "قندوز" وعلى كامل مناطق الولاية الواقعة شمالي البلاد والحدودية مع طاجيكستان، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة السيطرة على عاصمة الولاية.