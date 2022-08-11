تركيا تعلن عن وصول سفينة تنقيب عن موارد الطاقة إلى البحر المتوسط

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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول السفينة "عبد الحميد خان" إلى منطقة التنقيب "يوركلر-1" في البحر الأبيض المتوسط.

وقال دونماز في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إن "سفينة عبد الحميد خان وصلت إلى بئر يوركلر -1، موقع أول مهمة تنقيب في البحر الأبيض المتوسط"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وبحسب الأناضول، أبحرت سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان"، الثلاثاء، للتنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

والسفينة قادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وتضم طاقما مكونا من 200 شخص.