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مسلح يهاجم مقر إف.بي.آي في ولاية أوهايو الامريكية

علم أمريكا
علم أمريكا
سارة أحمد
نشر في: الخميس 11 أغسطس 2022 - 7:45 م | آخر تحديث: الخميس 11 أغسطس 2022 - 7:45 م

فتح مسلح النار على مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال "إف.بي.آي" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر: "في حوالي الساعة 9 صباحا، حاول أحد الأشخاص المسلحين اختراق مرفق فحص الزائرين في مكتب
إف.بي.آي في أوهايو.

وبعد إنذار واستجابة من قبل عملاء خاصين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، هرب المسلح شمالا إلى الطريق السريع 71"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ووفقا لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الامريكية، كان المسلح يطلق النار من بندقية من طراز AR-15 (بندقية نصف آلية خفيفة).

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكي «إف. بى. آى»، كريستوفر راى،
قد أدان تهديدات وجهها أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إلى سلطات إنفاذ القانون في أعقاب مداهمة عناصر " إف.بي.آي" مقر إقامة ترامب فى منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، واعتبرها «مؤسفة وخطيرة».

وانتشرت تهديدات ودعوات إلى حمل السلاح، في مواقع إلكترونية يفضلها يمينيون متطرفون في الولايات المتحدة، منذ أعلن ترامب عن مداهمة منزله.

وتضمنت ردود الفعل دعوات إلى قتل عناصر من «إف. بى. آى» وحتى وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

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