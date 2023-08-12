وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن ميريك جارلاند، وزير العدل الأمريكي، عين اليوم الجمعة، مدعيًا عامًا مستقلًا للتحقيق مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر "جارلاند"، أن الوزارة ملتزمة بعلانية نتائج التحقيقات مع هانتر بايدن.

وكان هانتر بايدن (53 عامًا) أقر في يونيو بأنه ارتكب حين كان مدمنًا على المخدرات جريمتي التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

وبموجب اتفاق مع المدعين الفيدراليين في ولاية ديلاوير، دخل نجل بايدن في اتفاقية ما قبل المحاكمة لتلك التهمة، وهو بديل للمحاكمة يسمح للمتهمين بتجنب الإدانة أو السجن.